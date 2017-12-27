НКРЕКП затвердила план перевірок енергетичних та комунальних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила План перевірок підприємств, що працюють у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік. Відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні у середу, передає УНН.
Зокрема, на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП ухвалила рішення "Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік". Рішення було прийнято одноголосно.
Із планом перевірок можна ознайомитись на сайті регулятора.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", які надають повноваження Главі держави призначати декількох членів Комісії на короткий період до моменту призначення нових членів за результатами відкритого конкурсу.