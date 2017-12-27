НКРЭКУ утвердила план проверок энергетических и коммунальных компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила План проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год. Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании в среду, передает УНН.
В частности, на сегодняшнем заседании НКРЭКУ приняла решение "Об утверждении Плана осуществления мероприятий государственного контроля субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год". Решение было принято единогласно.
С планом проверок можно ознакомиться на сайте регулятора.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которые предоставляют полномочия Главе государства назначать нескольких членов Комиссии на короткий период до момента назначения новых членов по результатам открытого конкурса.