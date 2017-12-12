Президент підписав закон, який дозволяє йому призначати членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, які надають повноваження Главі держави призначати декількох членів Комісії на короткий період до моменту призначення нових членів за результатами відкритого конкурсу, передає УНН з посиланням на інформацією офіційного сайту Верховної Ради.
На офіційному сайті парламенту зазначається, що закон сьогодні, 12 грудня, “повернуто з підписом від Президента”.
Згідно з законом, до призначення нового складу (нових членів) Регулятора, відповідно до статті 8 цього Закону та у випадку неправомочності Регулятора, Президент України призначає членів Регулятора у кількості, рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів Регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці.
Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада дозволила Президенту України Петру Порошенку тимчасово без конкурсу призначати членів Нацкомісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідний урядовий законопроект.
28 листопада Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.