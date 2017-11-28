Президент звільнив одного з членів НКРЕКП

"Звільнити Циганенка Бориса Володимировича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.

Вказано, що таке рішення пов'язане з планом ротації членів НКРЕКП зокрема.

Нагадаємо, Президент призначив двох представників до комісії для обрання членів НКРЕКП.