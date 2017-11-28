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Президент звільнив одного з членів НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це йдеться у президентському указі №390/2017 від 27 листопада, передає УНН.

"Звільнити Циганенка Бориса Володимировича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.

Вказано, що таке рішення пов'язане з планом ротації членів НКРЕКП зокрема.

Нагадаємо, Президент призначив двох представників до комісії для обрання членів НКРЕКП.

Українські Національні Новини

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