Президент звільнив одного з членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це йдеться у президентському указі №390/2017 від 27 листопада, передає УНН.
"Звільнити Циганенка Бориса Володимировича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.
Вказано, що таке рішення пов'язане з планом ротації членів НКРЕКП зокрема.
Нагадаємо, Президент призначив двох представників до комісії для обрання членів НКРЕКП.