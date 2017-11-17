Президент призначив двох представників до комісії для обрання членів НКРЕКП

"Глава держави визначив двох осіб, які будуть включені до складу конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Згідно з документом, ними стали президент всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко та президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго" Семен Поташник", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада визначила своїх представників у комісії з відбору кандидатів до НКРЕКП.