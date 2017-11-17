Президент назначил двух представителей в комиссию для избрания членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко определил двух представителей конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства определил двух человек, которые будут включены в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. Согласно документу, ими стали президент всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко и президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация "Укргидроэнерго" Семен Поташник", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Верховная Рада определила своих представителей в комиссию по отбору кандидатов в НКРЭКУ.