Президент назначил двух представителей в комиссию для избрания членов НКРЭКУ

"Глава государства определил двух человек, которые будут включены в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. Согласно документу, ими стали президент всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко и президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация "Укргидроэнерго" Семен Поташник", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Верховная Рада определила своих представителей в комиссию по отбору кандидатов в НКРЭКУ.