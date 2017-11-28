Президент уволил одного из членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в президентском указе №390/2017 от 27 ноября, передает УНН.
"Уволить Цыганенко Бориса Владимировича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в документе.
Указано, что такое решение связано с планом ротации членов НКРЭКУ в частности.
Напомним, Президент назначил двух представителей в комиссию для избрания членов НКРЭКУ.