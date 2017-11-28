Президент уволил одного из членов НКРЭКУ

"Уволить Цыганенко Бориса Владимировича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в документе.

Указано, что такое решение связано с планом ротации членов НКРЭКУ в частности.

Напомним, Президент назначил двух представителей в комиссию для избрания членов НКРЭКУ.