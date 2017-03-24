Президент затвердив план ротації голови і членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це йдеться в указі №78/2017, опублікованому на сайті Глави держави, передає УНН.
Згідно з планом ротації, підлягають звільненню строком не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності "Закону Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" члени комісії Юрій Голляк та Володимир Євдокімов. Звільненню у строк не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності цього закону підлягають Вікторія Морозова та Борис Циганенко.
Також не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності закону підлягають звільненню голова НКРЕКП Дмитро Вовк та член комісії Руслан Машляківський.
Як повідомляв УНН, Президент увів у дію рішення РНБО про Держпрограму розвитку ЗСУ до 2020 року.