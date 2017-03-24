Президент утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ

Согласно плану ротации, подлежат освобождению сроком не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу "Закона О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" члены комиссии Юрий Голляк и Владимир Евдокимов. Освобождению в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат Виктория Морозова и Борис Цыганенко.

Также не позднее 18 месяцев со дня вступления в силу закона подлежат освобождению председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и член комиссии Руслан Машлякивский.

Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО о Госпрограмме развития ВСУ до 2020 года.