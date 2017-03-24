Президент утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе №78 / 2017, опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.
Согласно плану ротации, подлежат освобождению сроком не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу "Закона О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" члены комиссии Юрий Голляк и Владимир Евдокимов. Освобождению в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат Виктория Морозова и Борис Цыганенко.
Также не позднее 18 месяцев со дня вступления в силу закона подлежат освобождению председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и член комиссии Руслан Машлякивский.
Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО о Госпрограмме развития ВСУ до 2020 года.