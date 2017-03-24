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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Президент утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ

Президент утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе №78 / 2017, опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.

Согласно плану ротации, подлежат освобождению сроком не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу "Закона О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" члены комиссии Юрий Голляк и Владимир Евдокимов. Освобождению в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат Виктория Морозова и Борис Цыганенко.

Также не позднее 18 месяцев со дня вступления в силу закона подлежат освобождению председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и член комиссии Руслан Машлякивский.

Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО о Госпрограмме развития ВСУ до 2020 года.

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