Президент увів у дію рішення РНБО про Держпрограму розвитку ЗСУ до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Державну програму розвитку Збройних сил України на період до 2020 року”. Відповідний Указ Президента оприлюднений на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”, — йдеться у указі.
Цим указом, як ідеться в документі, затверджено Державну програму ЗСУ до 2020 року.
При цьому втратила чинність попередня Державна програма розвитку ЗСУ до 2017 року.
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Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря РНБО О.Турчинова.
Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.