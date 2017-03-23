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Президент увів у дію рішення РНБО про Держпрограму розвитку ЗСУ до 2020 року

Київ • УНН

 • 9507 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Державну програму розвитку Збройних сил України на період до 2020 року”. Відповідний Указ Президента оприлюднений на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”, — йдеться у указі.

Цим указом, як ідеться в документі, затверджено Державну програму ЗСУ до 2020 року.

При цьому втратила чинність попередня Державна програма розвитку ЗСУ до 2017 року.

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Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря РНБО О.Турчинова.

Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

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