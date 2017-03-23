Президент ввел в действие решение СНБО о Госпрограмме развития ВСУ до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года". Соответствующий Указ Президента обнародован на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "О Государственной программе развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года", - говорится в указе.
Этим указом, как говорится в документе, утверждена Государственная программа ВСУ до 2020 года.
При этом утратила силу предыдущая Государственная программа развития ВСУ до 2017 года.
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Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО А.Турчинова.
Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.