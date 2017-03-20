П.Порошенко не виключив збільшення витрат на безпеку і оборону

“Головною є російська військова загроза, і вона походить не лише з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією. І правильною відповіддю на цей виклик є лише одна. Якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то у 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2% ВВП і не виключно, що цю частку доведеться збільшувати ще”, — зазначив П.Порошенко.

За його словами, на сьогодні загальні витрати на оборону і безпеку перевищують 5% ВВП.



“Якщо врахувати загальні витрати на оборону і безпеку, на цей сектор, вони вже зараз перевищують 5% ВВП”, — сказав Президент.