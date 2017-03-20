П.Порошенко не виключив збільшення витрат на безпеку і оборону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Витрати на оборону і безпеку вже зараз перевищують 5% ВВП і не виключено, що цю частку доведеться збільшувати. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Головною є російська військова загроза, і вона походить не лише з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією. І правильною відповіддю на цей виклик є лише одна. Якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то у 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2% ВВП і не виключно, що цю частку доведеться збільшувати ще”, — зазначив П.Порошенко.

За його словами, на сьогодні загальні витрати на оборону і безпеку перевищують 5% ВВП.

“Якщо врахувати загальні витрати на оборону і безпеку, на цей сектор, вони вже зараз перевищують 5% ВВП”, — сказав Президент.

Українські Національні Новини

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