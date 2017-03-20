П.Порошенко не исключил увеличение расходов на безопасность и оборону

“Главной есть российская военная угроза, и она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией. И правильным ответом на этот вызов является только один. Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2% ВВП и не исключительно, что эту долю придется увеличивать еще”, — отметил П.Порошенко.

По его словам, на сегодня общие расходы на оборону и безопасность превышают 5% ВВП.

“Если учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, они уже сейчас превышают 5% ВВП”, — сказал Президент.