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П.Порошенко не исключил увеличение расходов на безопасность и оборону

П.Порошенко не исключил увеличение расходов на безопасность и оборону

Киев • УНН

 • 7035 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Расходы на оборону и безопасность уже сейчас превышают 5% ВВП и не исключено, что эту долю придется увеличивать. Об этом на заседании Совета регионального развития сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

“Главной есть российская военная угроза, и она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией. И правильным ответом на этот вызов является только один. Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2% ВВП и не исключительно, что эту долю придется увеличивать еще”, — отметил П.Порошенко.

По его словам, на сегодня общие расходы на оборону и безопасность превышают 5% ВВП.

“Если учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, они уже сейчас превышают 5% ВВП”, — сказал Президент.

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