Президент подписал закон, который позволяет ему назначать членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которые предоставляют полномочия главе государства назначать нескольких членов Комиссии на короткий период до момента назначения новых членов по результатам открытого конкурса, передает УНН со ссылкой на информации официального сайта Верховной Рады.
На официальном сайте парламента отмечается, что закон сегодня, 12 декабря, "возвращено с подписью от Президента".
Согласно закону, до назначения нового состава (новых членов) регулятора, в соответствии со статьей 8 настоящего Закона и в случае неправомочности регулятора, Президент Украины назначает членов регулятора в количестве, равном количеству вакантных должностей, до момента назначения членов регулятора, выбранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.
Напомним, 7 декабря 2017 Верховная Рада разрешила Президенту Украины Петру Порошенко временно без конкурса назначать членов Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий правительственный законопроект.
28 ноября Президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Цыганенко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.