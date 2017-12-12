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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 15054 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100936 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102895 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103162 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117569 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103643 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106053 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112778 просмотра

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Президент подписал закон, который позволяет ему назначать членов НКРЭКУ

Президент подписал закон, который позволяет ему назначать членов НКРЭКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которые предоставляют полномочия главе государства назначать нескольких членов Комиссии на короткий период до момента назначения новых членов по результатам открытого конкурса, передает УНН со ссылкой на информации официального сайта Верховной Рады.

На официальном сайте парламента отмечается, что закон сегодня, 12 декабря, "возвращено с подписью от Президента".

Согласно закону, до назначения нового состава (новых членов) регулятора, в соответствии со статьей 8 настоящего Закона и в случае неправомочности регулятора, Президент Украины назначает членов регулятора в количестве, равном количеству вакантных должностей, до момента назначения членов регулятора, выбранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Напомним, 7 декабря 2017 Верховная Рада разрешила Президенту Украины Петру Порошенко временно без конкурса назначать членов Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий правительственный законопроект.

28 ноября Президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Цыганенко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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