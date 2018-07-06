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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 93381 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134966 просмотра

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8 марта, 10:25 • 141653 просмотра

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"Укртрансгаз" в суде требует отменить постановление НКРЭКУ по Кодексу ГТС

"Укртрансгаз" в суде требует отменить постановление НКРЭКУ по Кодексу ГТС

Киев  •  УНН

 • 11663 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. “Укртрансгаз” подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа, передает УНН со ссылкой на сообщении компании.

“Укртрансгаз”, считая действия регулятора относительно принятия изменений в Кодекс газотранспортной системы неправомерными, подал 25 июня 2018 года в Окружной административный суд города Киева иск о признании противоправным и отмене постановления НКРЭКУ “Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по внедрению суточного балансирование на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения Плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет” от 27 декабря 2017 года“, — рассказали в “Укртрансгазе”.

Отметим, в “Укртрансгаз” утверждают, что Кодекс имеет ряд недостатков, требующих немедленного устранения, а регулятор игнорирует замечания компании.

Напомним, Энергетическое Сообщество будет помогать в разрешении спора между “Укртрансгазом” и НКРЭКУ.

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