"Укртрансгаз" в суде требует отменить постановление НКРЭКУ по Кодексу ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. “Укртрансгаз” подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа, передает УНН со ссылкой на сообщении компании.
“Укртрансгаз”, считая действия регулятора относительно принятия изменений в Кодекс газотранспортной системы неправомерными, подал 25 июня 2018 года в Окружной административный суд города Киева иск о признании противоправным и отмене постановления НКРЭКУ “Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по внедрению суточного балансирование на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения Плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет” от 27 декабря 2017 года“, — рассказали в “Укртрансгазе”.
Отметим, в “Укртрансгаз” утверждают, что Кодекс имеет ряд недостатков, требующих немедленного устранения, а регулятор игнорирует замечания компании.
Напомним, Энергетическое Сообщество будет помогать в разрешении спора между “Укртрансгазом” и НКРЭКУ.