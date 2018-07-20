Газорозподільчі компанії заборгували "Укртрансгазу" 25 млрд грн

“Накопичення боргів операторами ГРМ за балансування обсягів закачування і відбору природного газу наразі сягнуло критичного рівня. Борги перед „Укртрансгазом“ постійно зростають з 2016 року і станом на 30 червня поточного року досягли 24,7 млрд грн”, — наголосив Оператор ГТС.

В “Укртрансгазі” зауважили, що для вирішення цієї проблеми необхідно організувати робочу групу за участі представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, Міненерговугілля, НКРЕКП, “Укртрансгазу”, операторів ГРМ та експертного середовища.

“Учасники групи мають проаналізувати нову редакцію Кодексу ГТС, разом визнати „чорні діри“ документу що потребують негайного усунення та напрацювати комплексний перелік всіх необхідних змін до чинної нормативно-законодавчої бази, які б унеможливили здійснення протиправних дій на ринку природного газу. Найбільш доречним виходом є впровадження в Україні стандартного кодексу ГТС, прийнятого у ЄС”, — стверджують у компанії.

“Укртрансгаз” запевняє, що критична ситуація із боргами склалась через те, що НКРЕКП проігнорувала законне право оператора ГТС розробляти Кодекс і тим самим порушила норми закону про ринок природного газу.

“Нова редакція Кодексу ГТС, розроблена і прийнята НКРЕКП не тільки не відповідає європейському енергетичному законодавству, але й несе значні ризики як для оператора ГТС та для існування ринку газу в цілому”, — наполягають в “Укртрансгазі”.

Звернемо увагу, наразі триває дискусія між відповідальними відомствами та “Укртрансгазом” щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу з 1 серпня відповідно до нового Кодексу ГТС.

Зокрема, “Укртрансгаз” стверджує, що нова редакція Кодексу ГТС містить низку недоліків, які потребують усунення. Водночас регулятор та Міненерговугілля наполягають на впровадженні чинної редакції Кодексу з 1 серпня.

“Укртрансгаз” намагається скасувати постанову регулятора у суді.

Також у компанії стверджують, що НКРЕКП бреше, про те, що нова редакція Кодексу погоджена з Енергетичним Співтовариством, та додають, що Секретаріат Співтовариства неодноразово звертав увагу НКРЕКП на необхідність приведення у відповідність всіх змін та пропозицій до Кодексу ГТС.

“Укртрансгаз” також залучив Енергетичне Співтовариство до вирішення спору з НКРЕКП.

Як повідомлялось раніше, у НКРЕКП заявили, що не надають будь-яких преференцій певним учасникам під час впровадження процедури добового балансування газу.