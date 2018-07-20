Газорозподільчі компанії заборгували "Укртрансгазу" 25 млрд грн

ukru
Ексклюзив
17:08 • 49033 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 97893 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 95014 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 122117 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 100990 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118462 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159183 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189801 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 292988 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167234 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 46314 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 47239 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 49458 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 45091 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 69691 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 122118 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162492 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 292989 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223331 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27523 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50520 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55481 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53919 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68162 перегляди
Актуальне
Газорозподільчі компанії заборгували "Укртрансгазу" 25 млрд грн

Газорозподільчі компанії заборгували "Укртрансгазу" 25 млрд грн

Київ • УНН

 • 11533 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Газорозподільчі компанії заборгували "Укртрансгазу" майже 25 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Накопичення боргів операторами ГРМ за балансування обсягів закачування і відбору природного газу наразі сягнуло критичного рівня. Борги перед „Укртрансгазом“ постійно зростають з 2016 року і станом на 30 червня поточного року досягли 24,7 млрд грн”, — наголосив Оператор ГТС.

В “Укртрансгазі” зауважили, що для вирішення цієї проблеми необхідно організувати робочу групу за участі представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, Міненерговугілля, НКРЕКП, “Укртрансгазу”, операторів ГРМ та експертного середовища.

“Учасники групи мають проаналізувати нову редакцію Кодексу ГТС, разом визнати „чорні діри“ документу що потребують негайного усунення та напрацювати комплексний перелік всіх необхідних змін до чинної нормативно-законодавчої бази, які б унеможливили здійснення протиправних дій на ринку природного газу. Найбільш доречним виходом є впровадження в Україні стандартного кодексу ГТС, прийнятого у ЄС”, — стверджують у компанії.

“Укртрансгаз” запевняє, що критична ситуація із боргами склалась через те, що НКРЕКП проігнорувала законне право оператора ГТС розробляти Кодекс і тим самим порушила норми закону про ринок природного газу.

“Нова редакція Кодексу ГТС, розроблена і прийнята НКРЕКП не тільки не відповідає європейському енергетичному законодавству, але й несе значні ризики як для оператора ГТС та для існування ринку газу в цілому”, — наполягають в “Укртрансгазі”.

Звернемо увагу, наразі триває дискусія між відповідальними відомствами та “Укртрансгазом” щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу з 1 серпня відповідно до нового Кодексу ГТС.

Зокрема, “Укртрансгаз” стверджує, що нова редакція Кодексу ГТС містить низку недоліків, які потребують усунення. Водночас регулятор та Міненерговугілля наполягають на впровадженні чинної редакції Кодексу з 1 серпня.

“Укртрансгаз” намагається скасувати постанову регулятора у суді.

Також у компанії стверджують, що НКРЕКП бреше, про те, що нова редакція Кодексу погоджена з Енергетичним Співтовариством, та додають, що Секретаріат Співтовариства неодноразово звертав увагу НКРЕКП на необхідність приведення у відповідність всіх змін та пропозицій до Кодексу ГТС.

“Укртрансгаз” також залучив Енергетичне Співтовариство до вирішення спору з НКРЕКП.

Як повідомлялось раніше, у НКРЕКП заявили, що не надають будь-яких преференцій певним учасникам під час впровадження процедури добового балансування газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42