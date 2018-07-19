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У НКРЕКП не надають преференцій під час впровадження добового балансування газу

У НКРЕКП не надають преференцій під час впровадження добового балансування газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заявили, що не надають будь-яких преференцій певним учасникам під час впровадження процедури добового балансування газу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Комісії.

У НКРЕКП пояснили, що по-перше, чинний Кодекс газотранспортної системи затверджений в 2015 році за поданням ПАТ “Укртрансгаз” та був погоджений, в тому числі, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

“Варто зазначити, що діюча процедура внесення Регулятором доповнень до мережевих кодексів повністю відповідає європейським регламентам”, — зауважили у прес-службі регулятора.

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Також, як наголосили в Комісії, питання несанкціонованого відбору залишаються незмінними з 2015 року та лишаються в редакції ПАТ “Укртрансгаз”.

“Постанова від 27 грудня 2017 року № 1437 змінює лише процедури та період балансування — з місячного на добовий, що сприятиме зменшенню ціни на газ через наявність конкуренції та зменшення розміру фінансових гарантій”, — зауважили у НКРЕКП.

Крім того, у НКРЕКП наголосили, що вітають вирішення суперечок “у цивілізований спосіб шляхом прийняття участі у відкритих обговореннях проектів та просить невдоволених учасників ринку утриматись від маніпуляцій і тиску на незалежного регулятора”.

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