В НКРЭКУ не дают преференций при внедрении суточной балансировки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что не предоставляют каких-либо преференций определенным участникам при внедрении процедуры суточной балансировки газа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Комиссии.
В НКРЭКУ объяснили, что во-первых, действующий Кодекс газотранспортной системы утвержден в 2015 году по представлению ПАО "Укртрансгаз" и был согласован, в том числе, Секретариатом Энергетического Сообщества.
"Стоит отметить, что действующая процедура внесения Регулятором дополнений в сетевых кодексов полностью соответствует европейским регламентам", - отметили в пресс-службе регулятора.
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Также, как отметили в Комиссии, вопросы несанкционированного отбора остаются неизменными с 2015 года и остаются в редакции ПАО "Укртрансгаз".
"Постановление от 27 декабря 2017 № 1437 меняет только процедуры и период балансировки - с месячного на суточный, что будет способствовать уменьшению цены на газ из-за наличия конкуренции и уменьшения размера финансовых гарантий", - отметили в НКРЭКУ.
Кроме того, в НКРЭКУ отметили, что приветствуют разрешения споров "цивилизованным способом путем принятия участия в открытых обсуждениях проектов и просят недовольных участников рынка воздержаться от манипуляций и давления на независимого регулятора".