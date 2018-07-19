Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для "Київтеплоенерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сьогодні прийняла постанову, яка встановлює тарифи для “Київтеплоенерго” на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії, передає УНН.
Відповідно до постанови НКРЕКП, із 1 серпня почнуть діяти такі тарифи:
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- на відпуск електричної енергії — 182,83 коп/кВт год;
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- на виробництво тепла для опалення та постачання гарячої води населенню — 783,09 грн/Гкал;
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- на виробництво тепла для забезпечення опаленням та гарячою водою релігійних організацій — 476,04 грн/Гкал;
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- на виробництво тепла для опалення та постачання гарячої води бюджетним установам — 1185,21 грн/Гкал;
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- на виробництво тепла для потреб інших споживачів — 1184,57 грн/Гкал.
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Зауважимо, 14 червня НКРЕКП видала підприємству ліцензії на здійснення господарської діяльності на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а 9 липня “Київтеплоенерго” стало повноправним членом Оптового ринку електроенергії. Сьогодні були затверджені тарифи для роботи на ТЕЦ. Отже, підприємство має усі необхідні дозволи та ліцензії, щоб повноцінно працювати.
Нагадаємо, НКРЕКП схвалила рішення про видачу ліцензії на постачання електроенергії “ДТЕК Київські електромережі” та схвалила рішення про анулювання такої ліцензії для “Київенерго”.