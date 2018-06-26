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Киянам змінили постачальника електроенергії

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила рішення про видачу ліцензії на постачання електроенергії “ДТЕК Київські електромережі” та схвалила рішення про анулювання такої ліцензії для “Київенерго”. Відповідні рішення були прийняті на засіданні Комісії 26 червня, передає УНН.

Зокрема, Комісія схвалила постанову “Про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії та з розподілу електричної енергії ПРАТ “ДТЕК Київські електромережі” та постанову “Про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, виданих ПАТ “Київенерго”.

Таке рішення пов’язане із розділом “Київенерго” на дві компанії.

Обидві постанови набирають чинності з 17 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 14 червня НКРЕКП видала комунальному підприємству “Київтеплоенерго” ліцензії на виробництво теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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