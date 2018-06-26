Киевлянам изменили поставщика электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение о выдаче лицензии на поставку электроэнергии “ДТЭК Киевские электросети” и приняла решение об аннулировании такой лицензии для “Киевэнерго”. Соответствующие решения были приняты на заседании Комиссии 26 июня, передает УНН.
В частности, Комиссия приняла постановление “О выдаче лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии и по распределению электрической энергии ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” и постановление “Об аннулировании лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными) электросетями и по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, выданных ПАО “Киевэнерго”.
Такое решение связано с разделом “Киевэнерго” на две компании.
Оба постановления вступают в силу с 17 августа 2018 года.
Напомним, 14 июня НКРЕКП выдала коммунальному предприятию “Киевтеплоэнерго” лицензии на производство тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.