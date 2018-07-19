Регулятор утвердил тарифы на тепло и свет "Киевтеплоэнерго"

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа начнут действовать следующие тарифы:



на отпуск электрической энергии — 182,83 коп/кВт ч;



на производство тепла для отопления и снабжения горячей воды населению — 783,09 грн/Гкал;



на производство тепла для обеспечения отоплением и горячей водой религиозных организаций — 476,04 грн/Гкал;



на производство тепла для отопления и снабжения горячей водой бюджетных учреждений — 1185,21 грн/Гкал;



на производство тепла для нужд других потребителей — 1184,57 грн/Гкал.



Отметим, 14 июня НКРЭКУ выдала предприятию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а 9 июля “Киевтеплоэнерго” стало полноправным членом Оптового рынка электроэнергии. Сегодня были утверждены тарифы для работы на ТЭЦ. Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно работать.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение о выдаче лицензии на поставку электроэнергии “ДТЭК Киевские электросети” и приняла решение об аннулировании такой лицензии для “Киевэнерго”.