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Добове балансування: Міненерго вимагає від "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" звіт про готовність реформи

Київ • УНН

 • 12786 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості наголошує на необхідності впровадження в Україні добового балансування на ринку природного газу починаючи із 1 серпня 2018 року, а також попросило “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз” до 15 липня підготувати звіт для Міненерговугілля щодо підготовки та своєчасного впровадження добового балансування в Україні. Про це йдеться у листі державного секретаря Міненерговугілля Максима Немчинова до голови та членів Наглядової Ради “Нафтогазу України” та Кабінету міністрів, текст якого є у розпорядженні УНН.

“Міністерство енергетики та вугільної промисловості разом із Регулятором (НКРЕКП) та всіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади, учасниками ринку природного газу, експертним товариством тощо, зазначає про критичну необхідність впровадження добового балансування з використанням автоматизованої інформаційної платформи оператором ГТС з 1 серпня 2018 року”, — йдеться у листі.

При цьому, як зауважується у листі, учасники ринку природного газу скаржаться на те, що “Укртрансгаз” закрив їм доступ до тестування своєї Інформаційної платформи, яке мало розпочатись з 1 травня 2018 року.

Зазначимо, в “Укртрансгазі” стверджують, що на початку 2018 року у нового керівництва компанії виникли сумніви, щодо можливості функціонування Інформаційної платформи. У зв’язку з цим “Укртрансгаз” ініціював проведення ІТ-аудиту інформаційної платформи компанією E&Y, за результатами якого було зроблено висновок про неготовність програмного комплексу до переходу в промислову експлуатацію в рамках Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015. Крім того, у компанії наголосили, що контракт з IP Systems, розробником програмного забезпечення, передбачав впровадження інформаційної платформи на підставі попередньої редакції Кодексу газотранспортної системи (діє до 01.08.2018).

На додачу у компанії стверджують, що в результаті аудиту були встановлені факти підписання відповідальними працівниками “Укртрансгазу” актів про виконання робіт IP System, які фактично виконані не були.

“Вся інформація направлена до правоохоронних органів, триває розслідування, „Укртрансгаз“ визнано потерпілою стороною, якій завдано майнової шкоди”, — наголосили у компанії.

Наразі ж, як стверджують у компанії, учасники ринку почали успішне тестування окремих модулів “Інформаційна платформа оператора газотранспортної системи та підземних сховищ газу” для АТ “Укртрансгаз”.

У листі Міненерговугілля зазначають, що отримали інформацію від IP System про повну готовність інформаційної платформи ще в грудні 2017 року та її відповідність законодавчим і нормативним вимогам. Крім того, розробник додав, що декілька разів попереджав менеджмент “Укртрансгазу” та “Нафтогазу” щодо повільності їх внутрішніх процесів, які перешкоджають введенню в експлуатацію Інформаційної платформи.

Також у листі сказано, що міністерство отримало звернення від Європейської Бізнес Асоціації, щодо стурбованості бізнесу, центральних органів виконавчої влади та експертів ринку можливістю зриву строків запровадження добового балансування, що призведе до порушення чинного законодавства та загрожує зриву дуже важливих для ринку та країни реформ та можливому їх відтермінуванню на кілька років. А це робить неможливим виконання Україною міжнародних зобов’язань і ставить під питання співпрацю не лише з Енергетичним співтовариством та МВФ.

За інформацію Міненерговугілля, наразі здійснено усі необхідні заходи для вчасного запуску добового балансування. Необхідним залишається проведення сертифікації незалежного Оператора ГТС, інтеграція Інформаційної платформи Оператора ГТС та Торгової платформи біржі, наповнення інформаційної платформи. Проте, вчасна реалізація добового балансування залежить від рішень та дій “Нафтогазу” та “Укртрансгазу”.

“Міненерговугілля висловлює глибоку стурбованість ситуацією щодо потенційного зриву виконання положень закону про ринок природного газу та Кодексу ГТС та звертається до Наглядової Ради „Нафтогазу“ та Кабінету міністрів з проханням приділити особливу увагу цьому надважливому питанню та забезпечити вчасне виконання положень постанови № 1437 щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу”, — підкреслили у Міненерговугілля.

Також у міністерстві попросили “Нафтогаз” та “Укртрансгаз” до 15 липня надати їм звіт про підготовку до своєчасного впровадження добового балансування.

Нагадаємо, “Укртрансгаз” наполягає на доопрацюванні нового Кодексу газотранспортної системи України та стверджує, що в дійсності від компанії вимагають автоматизації існуючої схеми привласнення недобросовісними користувачами газотранспортної системи цінного активу — технологічного природного газу, який необхідний для безперебійного та надійного функціонування ГТС України.

У зв’язку з цим “Укртрансгаз” подав до суду позов із вимогою скасувати постанову НКРЕКП, яка вносить зміни до Кодексу ГТС та запроваджує добове балансування на ринку природного газу.

Крім того, “Укртрансгаз” звернувся в Центр з вирішення спорів та медіації при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства з проханням виступити медіаторами у взаємодії з НКРЕКП щодо приведення Кодексу ГТС у відповідність з нормами та практиками ринку природного газу ЕС. 27 червня Центр призначив пана Предигаґа Гржичича, керівника Секретаріату Газового Енергетичного Співтовариства, посередником у спорі.

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