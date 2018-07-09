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Суточное балансирование: Минэнерго требует от "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" отчет о готовности реформы

Киев  •  УНН

 • 12782 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности отмечает необходимость внедрения в Украине суточного балансирования на рынке природного газа начиная с 1 августа 2018 года, а также попросило “Нафтогаз Украины” и “Укртрансгаз” до 15 июля подготовить отчет для Минэнергоугля по подготовке и своевременному внедрению суточного балансирования в Украине. Об этом говорится в письме государственного секретаря Минэнергоугля Максима Немчинова к главе и членам Наблюдательного Совета “Нафтогаза Украины” и Кабинету министров, текст которого есть в распоряжении УНН.

“Министерство энергетики и угольной промышленности вместе с Регулятором (НКРЭКУ) и всеми заинтересованными центральными органами исполнительной власти, участниками рынка природного газа, экспертным обществом и т.д., отмечает критическую необходимость внедрения суточного балансирования с использованием автоматизированной информационной платформы оператором ГТС с 1 августа 2018 года”, — говорится в письме.

При этом, как отмечается в письме, участники рынка природного газа жалуются на то, что “Укртрансгаз” закрыл им доступ к тестированию своей Информационной платформы, которое должно было начаться с 1 мая 2018 года.

Отметим, в “Укртрансгаз” утверждают, что в начале 2018 года у нового руководства компании возникли сомнения относительно возможности функционирования Информационной платформы. В связи с этим “Укртрансгаз” инициировал проведение ІТ-аудита информационной платформы компанией E&Y, по результатам которого был сделан вывод о неготовности программного комплекса для перехода в промышленную эксплуатацию в рамках Кодекса газотранспортной системы, утвержденного постановлением НКРЄКУ №2493 от 30.09.2015. Кроме того, в компании отметили, что контракт с IP Systems, разработчиком программного обеспечения, предусматривал внедрение информационной платформы на основании предыдущей редакции Кодекса газотранспортной системы (действует до 01.08.2018).

В дополнение в компании утверждают, что в результате аудита были установлены факты подписания ответственными работниками “Укртрансгаза” актов о выполнении работ IP System, которые фактически выполнены не были.

“Вся информация направлена ​​в правоохранительные органы, ведется расследование,”Укртрансгаз" признан потерпевшей стороной, которой причинен имущественный ущерб”, — отметили в компании.

Теперь же, как утверждают в компании, участники рынка начали успешное тестирование отдельных модулей “Информационная платформа оператора газотранспортной системы и подземных хранилищ газа” для АО “Укртрансгаз”.

В письме Минэнергоугля отмечают, что получили информацию от IP System о полной готовности информационной платформы еще в декабре 2017 года и ее соответствии законодательным и нормативным требованиям. Кроме того, разработчик добавил, что несколько раз предупреждал менеджмент “Укртрансгаза” и “Нафтогаза” о медлительности их внутренних процессов, которые препятствуют введению в эксплуатацию Информационной платформы.

Также в письме говорится, что министерство получило обращение от Европейской Бизнес Ассоциации, об обеспокоенности бизнеса, центральных органов исполнительной власти и экспертов рынка возможностью срыва сроков введения суточного балансирования, что приведет к нарушению действующего законодательства и грозит срывом важных для рынка и страны реформ и возможной их отсрочкой на несколько лет. А это делает невозможным выполнение Украиной международных обязательств и ставит под вопрос сотрудничество не только с Энергетическим сообществом и МВФ.

По информации Минэнергоугля, на данный момент осуществлены все необходимые меры для своевременного запуска суточного балансирования. Необходимым остается проведение сертификации независимого Оператора ГТС, интеграция Информационной платформы Оператора ГТС и Торговой платформы биржи, наполнение информационной платформы. Однако, своевременная реализация суточного балансирования зависит от решений и действий “Нафтогаза” и “Укртрансгаза”.

“Минэнергоугля выражает глубокую обеспокоенность ситуацией относительно потенциального срыва выполнения положений закона о рынке природного газа и Кодекса ГТС и обращается в Наблюдательный Совет ”Нафтогаза“ и Кабинет министров с просьбой уделить особое внимание этому сверхважном вопросу и обеспечить своевременное выполнение положений постановления № 1437 о введении суточного балансирования на рынке природного газа”, - подчеркнули в Минэнерго.

Также в министерстве попросили “Нафтогаз” и “Укртрансгаз” до 15 июля предоставить им отчет о подготовке к своевременному внедрению суточного балансирования.

Напомним, “Укртрансгаз” настаивает на доработке нового Кодекса газотранспортной системы Украины и утверждает, что в действительности от компании требуют автоматизации существующей схемы присвоения недобросовестными пользователями газотранспортной системы ценного актива — технологического природного газа, который необходим для бесперебойного и надежного функционирования ГТС Украины.

В связи с этим “Укртрансгаз” подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа.

Кроме того, “Укртрансгаз” обратился в Центр по разрешению споров и медиации при Секретариате Энергетического Сообщества с просьбой выступить медиаторами во взаимодействии с НКРЭКУ по приведению Кодекса ГТС в соответствии с нормами и практиками рынка природного газа ЕС. 27 июня Центр назначил господина Предигага Гржичича, руководителя Секретариата Газового Энергетического Сообщества, посредником в споре.

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