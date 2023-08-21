Гавайи накроют сильные ливни из-за остатков шторма Ферденанда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По данным Национальной метеорологической службы (NWS) в Гонолулу, в ближайшие дни ожидается, что остатки урагана Фернанда затронут Гавайские острова. Ливни могут привести к подтоплениям. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Ливни ожидаются на северной и восточной стороне Большого острова, а также на восточной стороне Мауи, Оаху и Кауаи. Это при том, что в последних прогнозах указывалось, что основная часть осадков перенесена с остатков Фернанды на юг от островов.
Сильные дожди могут привести к наводнениям на Большом острове.
Но западные районы острова, которые в последние недели охватили смертоносные лесные пожары, будут продолжать оставаться преимущественно сухими.
Дополнение
В то же время более 1000 авиарейсов было отменено из-за того, что ураган Хилари направляется к западному побережью США.
Также в Южной Калифорнии США произошло землетрясение магнитудой 5,1 баллов.