Гаваї накриють сильні зливи через залишки шторму Ферденанда

Деталі

Зливи очікуються на північній і східній стороні Великого острова, а також на східній стороні Мауї, Оаху та Кауаї. Це опри те, що останні прогнози зазначали, що основна частина опадів перенесена із залишків Фернанди на південь від островів.

Сильні дощі можуть призвести до повеней на Великому острові.

Але західні райони острова, які останніми тижнями охопили смертоносні лісові пожежі, продовжуватимуть залишатися переважно сухими.

Доповнення

Водночас понад 1000 авіарейсів було скасовано через те, що ураган Гіларі прямує до західного узбережжя США.

Також у Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1 балів.



