Кількість жертв лісових пожеж на Гаваях зросла до 106

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Група спеціалістів прибуде, щоб допомогти ідентифікувати жертв, заявив Грін, у той час як сотні шукачів з собаками продовжують прочісувати попелища на місці, де раніше були будинки і підприємства, спалені найсмертоноснішою лісовою пожежею в США за більш ніж століття.

За словами Гріна, ідентифікація є складним завданням, оскільки останки значною мірою є невпізнанними, а відбитки пальців знаходять рідко. Тому слідчим необхідно розробити профілі ДНК останків і, як сподіваються, знайти збіги, зокрема щодо будь-якої ДНК, наданої родичами зниклих безвісти, заявили офіційні особи.

За словами офіційних осіб округу Мауї, лише п'ятеро зі 106 загиблих було ідентифіковано станом на полудень вівторка. Двох із них було публічно названо, а імена трьох інших будуть оголошені, коли їхні сім'ї будуть повідомлені, повідомили в окрузі.

Члени сімей зниклих безвісти надали 41 зразок ДНК, намагаючись з'ясувати, чи є їх близькі серед загиблих, заявили чиновники округу.

Тим часом, кількість людей, які зникли безвісти через пожежі, які почали швидко поширюватися 8 серпня і особливо спустошили історичні частини Лахайни в західній частині Мауї, неясна, каже влада.

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Станом на вівторок влада пройшла близько третини району пошуків; округ назвав цифру 32%, а губернатор сказав, що вона становить 27%. У вівторок Грін сказав CNN, що сподівається, що "багато з цього буде зроблено" до вихідних.

Але в міру того, як пошук розширюється, влада побоюється, що й без того похмура кількість загиблих лише зростатиме.

За словами Гріна, багато з людських останків, знайдених досі, перебували на приморській дорозі. «Тепер, коли ми заходимо до будинків, ми не впевнені, що побачимо. Ми сподіваємось і молимося, щоб це були не великі, більші числа», - сказав він CNN.

При цьому на місце був доставлений пересувний морг, щоб допомогти владі ідентифікувати та обробити останки за допомогою рентгенівських променів та іншого обладнання, заявив у вівторок Джонатан Грін, заступник помічника секретаря Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.