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Ураган Гіларі у США: більш як 1000 авіарейсів було скасовано

Ураган Гіларі у США: більш як 1000 авіарейсів було скасовано

Київ • УНН

 • 1101257 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Понад 1000 авіарейсів було скасовано, адже ураган Гіларі прямує до західного узбережжя США. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

За даними веб-сайту  FlightAware, у неділю було скасовано щонайменше 1030 внутрішніх та міжнародних рейсів Сполучених Штатів. І щонайменше 4016 рейсів у США були затримані в неділю, зазначив веб-сайт.

Доповнення 

Губернатор штату Джо Ломбардо оголосив надзвичайний стан у штаті Невада через тропічний шторм Гіларі, повідомляється в прес-релізі. Також школи в Лос-Анджелесі та Сан-Дієго будуть закриті. 

Нагадаємо

У Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1. Місцеві мешканці було готові до надзвичайних явищ через попередження про наближення урагану Гіларі.

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