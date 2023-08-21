Ураган Гіларі у США: більш як 1000 авіарейсів було скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Понад 1000 авіарейсів було скасовано, адже ураган Гіларі прямує до західного узбережжя США. Про це пише CNN, передає УНН.
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За даними веб-сайту FlightAware, у неділю було скасовано щонайменше 1030 внутрішніх та міжнародних рейсів Сполучених Штатів. І щонайменше 4016 рейсів у США були затримані в неділю, зазначив веб-сайт.
Доповнення
Губернатор штату Джо Ломбардо оголосив надзвичайний стан у штаті Невада через тропічний шторм Гіларі, повідомляється в прес-релізі. Також школи в Лос-Анджелесі та Сан-Дієго будуть закриті.
Нагадаємо
У Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1. Місцеві мешканці було готові до надзвичайних явищ через попередження про наближення урагану Гіларі.