Ураган Хилари в США: более 1000 авиарейсов были отменены

Детали

По данным веб-сайта FlightAware, в воскресенье было отменено не менее 1030 внутренних и международных рейсов Соединенных Штатов. И по меньшей мере 4016 рейсов в США были задержаны в воскресенье, отметил веб-сайт.

Дополнение

Губернатор штата Джо Ломбардо объявил чрезвычайное положение в штате Невада из-за тропического шторма Хилари, сообщается в пресс-релизе. Также школы в Лос-Анджелесе и Сан-Диего будут закрыты.

Напомним

В Южной Калифорнии США произошло землетрясение магнитудой 5,1. Местные жители были готовы к чрезвычайным явлениям из-за предупреждения о приближении урагана Хилари.