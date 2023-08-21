В США произошло землетрясение магнитудой 5,1
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Южной Калифорнии США произошло землетрясение магнитудой 5,1. Местные жители были готовы к чрезвычайным явлениям из-за предупреждения о приближении урагана Хилари. Об этом пишет СNN со ссылкой на Геологическую службу США, передает УНН.
Детали
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в Охай, между Санта-Барбарой и Вентурой, и оно произошло вдоль разлома Сисар.
Сообщений о повреждениях не поступало, сообщил шериф округа Вентура в посте в социальных сетях. Позже подразделения авиации округа сообщили об отсутствии повреждений после полета над дамбами озера Каситас и Матилия и городом Охай.
Толчок ощущался в Лос-Анджелесе и близлежащих городах, согласно инструменту USGS, который позволяет жителям самостоятельно сообщать о чрезвычайных происшествиях.
По данным городской пожарной службы, в Лос-Анджелесе также не было первоначальных сообщений о пострадавших или структурных повреждениях. Сотрудники службы быстрого реагирования из всех 106 станций работают, обследуя свои территории и ища повреждения линий электропередач, транспортной инфраструктуры, жилых домов и крупных мест скопления людей.
Примерно в 50 милях от Валенсии землетрясение ощущалось как медленное движение, которое длилось около 20 секунд. Жители также сообщили об эффекте “медленного движения” в районе Голливуда.
По крайней мере два повторных толчка — магнитудой 3,1 и 3,6 — произошли после первоначального землетрясения.
Дополнение
Ураган Хилари двинулся на север в сторону Калифорнии, США, и тихоокеанского побережья Мексики. Ожидается, что он высадится на берег в Мексике на выходных, прежде чем в понедельник Калифорнию и юго-запад США накроют паводковые дожди.