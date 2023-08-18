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У США посилюється ураган Гіларі: вздовж берегової лінії Нижньої Каліфорнії оголосили попередження

У США посилюється ураган Гіларі: вздовж берегової лінії Нижньої Каліфорнії оголосили попередження

Київ • УНН

 • 2365593 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ураган Гіларі рушив на північ у бік Каліфорнії, США, та тихоокеанського узбережжя Мексики. Очікується, що він висадиться на берег у Мексиці на вихідних, перш ніж у понеділок Каліфорнію та південний захід США накриють паводкові дощі, інформує УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Національний центр спостереження за ураганами США повідомив, що станом на 14:00 за місцевим часом ураган тримався на рівні 233 кілометри на годину. У Каліфорнії від кордону з Мексикою до Лос-Анджелеса та округів Орандж розмістили спостереження за тропічними штормами.

Місцева влада оголосила попередження про урагани та тропічні шторми вздовж більшої частини узбережжя Нижньої Каліфорнії Мексики, а також частини її материкового узбережжя. Також на всьому півострові очікуються сильні дощі, які можуть спровокувати зсуви з кінця п'ятниці до неділі. За словами метеоролога з комерційного прогнозу AccuWeather Inc, шторм може стати ще сильнішим, потенційно досягнувши максимальної потужності категорії 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона, перш ніж ослабнути.

"Поки він наблизиться до землі, він повинен був трохи втратити інтенсивність", - сказав він.

Зазначається, що ураган принесе широкомасштабні сильні дощі в Каліфорнію та південний захід США, що підвищить ризики відключень електроенергії, селевих потоків і повеней, а також перебоїв у наземному транспорті та авіасполученнях. Дощ може початися в регіоні вже в суботу. За словами Дауті, це буде схоже на потужні зимові шторми, які іноді обрушуються на Каліфорнію та викликають повені. Пустельні громади, такі як Палм-Спрінгс, а також численні залізничні лінії, які перетинають територію та проходять через гори, також можуть опинитися під загрозою, додав він.

Нагадаємо

5 липня узбережжя Німеччини в Північному морі сягнув ураган "Полі".

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