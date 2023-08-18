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В США усиливается ураган Хилари: вдоль береговой линии Нижней Калифорнии объявили предупреждение

В США усиливается ураган Хилари: вдоль береговой линии Нижней Калифорнии объявили предупреждение

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Ураган Хилари двинулся на север в сторону Калифорнии, США, и тихоокеанского побережья Мексики. Ожидается, что он высадится на берег в Мексике на выходных, прежде чем в понедельник Калифорнию и юго-запад США накроют паводковые дожди, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что по состоянию на 14:00 по местному времени ураган держался на уровне 233 километра в час. В Калифорнии от границы с Мексикой до Лос-Анджелеса и округов Орандж разместили наблюдение за тропическими штормами.

Местные власти объявили предупреждение об ураганах и тропических штормах вдоль большей части побережья Нижней Калифорнии Мексики, а также части ее материкового побережья. Также на всем полуострове ожидаются сильные дожди, которые могут спровоцировать оползни с конца пятницы до воскресенья. По словам метеоролога по коммерческому прогнозу AccuWeather Inc, шторм может стать еще сильнее, потенциально достигнув максимальной мощности категории 5 по шкале Саффира-Симпсона, прежде чем ослабеть.

"Пока он приблизится к земле, он должен был немного утратить интенсивность", - сказал он.

Отмечается, что ураган принесет широкомасштабные сильные дожди в Калифорнию и юго-запад США, что повысит риски отключений электроэнергии, селевых потоков и наводнений, а также перебоев в наземном транспорте и авиасообщениях. Дождь может начаться в регионе в субботу. По словам Даути, это будет похоже на мощные зимние штормы, иногда обрушивающиеся на Калифорнию и вызывающие наводнения. Пустынные общины, такие как Палм-Спрингс, а также многочисленные железнодорожные линии, пересекающие территорию и проходящие через горы, также могут оказаться под угрозой, добавил он.

Напомним

5 июля на побережье Германии в Северном море достиг ураган "Поли".

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