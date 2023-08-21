У США стався землетрус магнітудою 5,1
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1. Місцеві мешканці було готові до надзвичайних явищ через попередження про наближення урагану Гіларі. Про це пише СNN з посиланням на Геологічну службу США, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в Охай, між Санта-Барбарою і Вентурою, і він стався вздовж розлому Сісар.
Повідомлень про пошкодження не надходило, повідомив шериф округу Вентура в пості в соціальних мережах. Пізніше підрозділи авіації округу повідомили про відсутність пошкоджень після польоту над дамбами озера Касітас і Матілія та містом Охай.
Поштовх відчувався в Лос-Анджелесі та навколишніх містах, згідно з інструментом USGS, який дозволяє жителям самостійно повідомляти про надзвичайні явища.
За даними міської пожежної служби, у Лос-Анджелесі також не було початкових повідомлень про постраждалих або структурні пошкодження. Співробітники швидкого реагування з усіх 106 станцій працюють, обстежуючи свої території та шукаючи пошкодження ліній електропередач, транспортної інфраструктури, житлових будинків і великих місць скупчення.
Приблизно в 50 милях у Валенсії землетрус відчувався як повільний рух, який тривав приблизно 20 секунд. Мешканці також повідомили про ефект “повільного руху” в районі Голлівуду.
Принаймні два повторні поштовхи — магнітудою 3,1 і 3,6 — відбулися після початкового землетрусу.
Доповнення
Ураган Гіларі рушив на північ у бік Каліфорнії, США, та тихоокеанського узбережжя Мексики. Очікується, що він висадиться на берег у Мексиці на вихідних, перш ніж у понеділок Каліфорнію та південний захід США накриють паводкові дощі.