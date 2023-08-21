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У США стався землетрус магнітудою 5,1

У США стався землетрус магнітудою 5,1

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1. Місцеві мешканці було готові до надзвичайних явищ через попередження про наближення урагану Гіларі. Про це пише СNN з посиланням на Геологічну службу США, передає УНН.

Деталі 

Згідно з даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в Охай, між Санта-Барбарою і Вентурою, і він стався вздовж розлому Сісар.

Повідомлень про пошкодження не надходило, повідомив шериф округу Вентура в пості в соціальних мережах. Пізніше підрозділи авіації округу повідомили про відсутність пошкоджень після польоту над дамбами озера Касітас і Матілія та містом Охай.

Поштовх відчувався в Лос-Анджелесі та навколишніх містах, згідно з інструментом USGS, який дозволяє жителям самостійно повідомляти про надзвичайні явища. 

За даними міської пожежної служби, у Лос-Анджелесі також не було початкових повідомлень про постраждалих або структурні пошкодження. Співробітники швидкого реагування з усіх 106 станцій працюють, обстежуючи свої території та шукаючи пошкодження ліній електропередач, транспортної інфраструктури, житлових будинків і великих місць скупчення.

Приблизно в 50 милях у Валенсії землетрус відчувався як повільний рух, який тривав приблизно 20 секунд. Мешканці також повідомили про ефект “повільного руху” в районі Голлівуду.

Принаймні два повторні поштовхи — магнітудою 3,1 і 3,6 — відбулися після початкового землетрусу.

Доповнення 

Ураган Гіларі рушив на північ у бік Каліфорнії, США, та тихоокеанського узбережжя Мексики. Очікується, що він висадиться на берег у Мексиці на вихідних, перш ніж у понеділок Каліфорнію та південний захід США накриють паводкові дощі. 







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