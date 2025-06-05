Гарри и Меган хотели сменить фамилию на Спенсер из-за задержки паспортов для детей - Guardian

Принц Гарри и Меган Маркл обдумывали возможность сменить свою фамилию на "Спенсер" - в честь покойной принцессы Дианы - после нескольких месяцев задержек с выдачей британских паспортов для их детей Арчи и Лилибет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к герцогам Сассекским, передает УНН.

Детали

Идея смены фамилии появилась, по словам источника, из-за "отчаяния и разочарования" и обсуждалась во время личной встречи принца Гарри с его дядей – графом Спенсером. Тот, по информации источника, поддержал инициативу.

Подобный шаг, вероятно, еще больше обострил бы и без того напряженные отношения Гарри с британской королевской семьей. Однако вопрос утратил актуальность – британские паспорта для Арчи и Лилибет в конце концов были выданы почти через шесть месяцев после подачи заявлений.

Это произошло сразу после того, как адвокаты пары пригрозили официальным запросом о доступе к персональным данным. Такой запрос мог бы раскрыть причины задержек и внутреннюю переписку между ответственными должностными лицами.

Источник сообщил, что герцоги опасались, будто затягивание процедуры было связано с указанием титулов HRH (Его / Ее Королевское Высочество) в заявках на паспорта. Также в документах была указана фамилия "Сассекские" – которую семья начала использовать после смерти королевы Елизаветы II. Ранее у Арчи были паспорта США и Великобритании с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.

Было очевидное нежелание выдавать паспорта для детей – отметил источник.

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Обычный срок ожидания британского паспорта составляет три недели. Однако в случае детей Сассекских прошло более трех месяцев из-за "технических проблем". Супруги подали новую заявку через ускоренную 24-часовую процедуру, однако их встречу в последний момент отменили из-за "системного сбоя".

По словам источника, король Чарльз был против того, чтобы у Арчи и Лилибет были титулы HRH, а выданные британские паспорта стали бы первым официальным подтверждением их полных имен с титулами.

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Гарри дошел до точки, когда выдачу паспортов с обновленной фамилией Сассекских блокировали уже пять месяцев подряд, придумывая разные причины. В отчаянии он обратился к своему дяде со словами: "Моя семья должна носить одну фамилию, но нам это не разрешают только потому, что дети юридически являются HRH. Если дойдет до конфликта и нам откажут в использовании фамилии Сассекские, можем ли мы тогда взять Спенсер? - рассказал источник.

Принц Гарри стремится сохранить титулы HRH для своих детей, чтобы в будущем они самостоятельно могли решить, хотят ли выполнять публичные обязанности королевской семьи.

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Напомним

Лишение принца Гарри и Меган Маркл их титулов герцога и герцогини Сассекских обсуждалось на самом высоком уровне. Высокопоставленные королевские помощники даже шутили о том, что Гарри находится в заложниках у его жены-американки. Об этом говорится в книге "Наш король: Карл III" ветерана-корреспондента Роберта Джобсона.