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Гаррі та Меган хотіли змінити прізвище на Спенсер через затримку паспортів для дітей - Guardian

Київ • УНН

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Принц Гаррі та Меган Маркл обмірковували зміну прізвища на Спенсер через затримку оформлення британських паспортів для дітей. Документи видали тільки після втручання адвокатів.

Гаррі та Меган хотіли змінити прізвище на Спенсер через затримку паспортів для дітей - Guardian

Принц Гаррі та Меган Маркл обмірковували можливість змінити своє прізвище на "Спенсер" - на честь покійної принцеси Діани - після кількох місяців затримок з видачею британських паспортів для їхніх дітей Арчі та Лілібет. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело, наближене до герцогів Сассекських, передає УНН.

Деталі

Ідея зміни прізвища з’явилася, за словами джерела, через "відчай і розчарування" та обговорювалась під час особистої зустрічі принца Гаррі з його дядьком – графом Спенсером. Той, за інформацією джерела, підтримав ініціативу.

Подібний крок, ймовірно, ще більше загострив би й без того напружені стосунки Гаррі з британською королівською родиною. Однак питання втратило актуальність – британські паспорти для Арчі та Лілібет зрештою були видані майже через шість місяців після подання заяв.

Це сталося одразу після того, як адвокати пари пригрозили офіційним запитом про доступ до персональних даних. Такий запит міг би розкрити причини затримок та внутрішню переписку між відповідальними посадовцями.

Джерело повідомило, що герцоги побоювались, ніби затягування процедури було пов’язане із зазначенням титулів HRH (Його / Її Королівська Високість) у заявках на паспорти. Також у документах було вказано прізвище "Сассекські" – яке родина почала використовувати після смерті королеви Єлизавети II. Раніше Арчі мав паспорти США і Великої Британії з прізвищем Маунтбеттен-Віндзор.

Було очевидне небажання видавати паспорти для дітей 

– зазначило джерело.

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Звичайний термін очікування на британський паспорт становить три тижні. Проте у випадку дітей Сассекських минуло понад три місяці через "технічні проблеми". Подружжя подало нову заявку через пришвидшену 24-годинну процедуру, однак їхню зустріч на останній момент скасували через "системний збій".

За словами джерела, король Чарльз був проти того, щоб Арчі та Лілібет мали титули HRH, а видані британські паспорти стали би першим офіційним підтвердженням їхніх повних імен із титулами.

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Гаррі дійшов до точки, коли видачу паспортів із оновленим прізвищем Сассекських блокували вже п’ять місяців поспіль, вигадуючи різні причини. У розпачі він звернувся до свого дядька зі словами: "Моя родина має носити одне прізвище, але нам це не дозволяють лише тому, що діти юридично є HRH. Якщо дійде до конфлікту і нам відмовлять у використанні прізвища Сассекські, чи можемо ми тоді взяти Спенсер?

- розповіло джерело.

Принц Гаррі прагне зберегти титули HRH для своїх дітей, щоби в майбутньому вони самостійно могли вирішити, чи хочуть виконувати публічні обов’язки королівської родини.

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Нагадаємо

Позбавлення принца Гаррі та Меган Маркл їхніх титулів герцога та герцогині Сассекських обговорювалося на найвищому рівні. Високопоставлені королівські помічники навіть жартували про те, що Гаррі перебуває у заручниках у його дружини-американки. Про це йдеться у книзі "Наш король: Карл III" ветерана-кореспондента Роберта Джобсона.

Лілія Набока

Лілія Набока

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