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Позбавлення принца Гаррі та Меган титулів герцога та герцогині обговорювалося на найвищому рівні - книга

Позбавлення принца Гаррі та Меган титулів герцога та герцогині обговорювалося на найвищому рівні - книга

Київ • УНН

 • 1155320 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Позбавлення принца Гаррі та Меган Маркл їхніх титулів герцога та герцогині Сассекських обговорювалося на найвищому рівні. Високопоставлені королівські помічники навіть жартували про те, що Гаррі перебуває у заручниках у його дружини-американки, як стверджується у новій книзі, передає УНН.

Деталі

Секретні переговори були розкриті в «Наш король: Карл III», в новій книзі ветерана-кореспондента Роберта Джобсона — після того, як високопосадовці палацу відчули, що 38-річний Гаррі «повернувся спиною» до своєї родини після драматичного відходу його та Маркл з королівського життя у 2020 році, згідно з Daily Mail, яка отримала попередній екземпляр книги, яка має бути випущена в четвер.

Однак, як повідомляється, Чарльз був проти позбавлення свого сина та невістки їхніх титулів, йдеться у книзі.

«Був момент, коли офіційні особи жартували, що Гаррі став жертвою стокгольмського синдрому та заручником Меган, але тепер більшість просто вважають, що Гаррі відвернувся від усього, що знав», - сказав інсайдер, повідомляє Daily Mail.

Тим часом, напруженість між Гаррі і королівською сім'єю досягла нових висот після того, як у січні герцог Сассекський випустив свою власну книгу «Запасний».

«Справа в тому, що Чарльз глибоко засмучений зростаючою прірвою між ним і його молодшим сином і хотів би бачити більше двох дітей», - йдеться в уривку з книги Джобсона, повідомляє Daily Mail.

«Без сумніву, потік скарг Гаррі погрожував порушити гармонію нового правління. Кожне телеінтерв'ю, яке просуває його автобіографію, робило шанси на врегулювання розбіжностей із батьком менш ймовірними», - продовжив він.

«Зрештою, незважаючи на неминуще кохання Чарльза до свого сина, він опиниться під зростаючим тиском, якщо Гаррі продовжить нападати на монархію», — написав Джобсон.

«У цей момент у короля буде два варіанти: змиритися з плямою, що розповзається, на своєму правлінні або вжити заходів, щоб обмежити його масштаби».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принца Гаррі та Меган Маркл запрошено на коронацію короля Чарльза

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