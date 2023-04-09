Лишение принца Гарри и Меган титулов герцога и герцогини обсуждалось на самом высоком уровне - книга

Детали

Секретные переговоры были раскрыты в «Наш король: Карл III», в новой книге ветерана-корреспондента Роберта Джобсона — после того, как высокопоставленные чиновники дворца почувствовали, что 38-летний Гарри «повернулся спиной» к своей семье после драматического ухода его и Маркл из королевской жизни в 2020 году, согласно Daily Mail, которая получила предварительный экземпляр книги, которая должна быть выпущена в четверг.

Однако, как сообщается, Чарльз был против лишения своего сына и невестки их титулов, говорится в книге.

«Был момент, когда официальные лица шутили, что Гарри стал жертвой стокгольмского синдрома и заложником Меган, но теперь большинство просто считают, что Гарри отвернулся от всего, что знал», - сказал инсайдер, сообщает Daily Mail.

Между тем, напряженность между Гарри и королевской семьей достигла новых высот после того, как в январе герцог Сассекский выпустил свою собственную книгу «Запасной».

«Дело в том, что Чарльз глубоко огорчен растущей пропастью между ним и его младшим сыном и хотел бы видеть больше двух детей», - говорится в отрывке из книги Джобсона, сообщает Daily Mail.

«Без сомнения, поток жалоб Гарри угрожал нарушить гармонию нового правления. Каждое телеинтервью, продвигающее его автобиографию, делало шансы на урегулирование разногласий с отцом менее вероятными», - продолжил он.

«В конце концов, несмотря на непреходящую любовь Чарльза к своему сыну, он окажется под растущим давлением, если Гарри продолжит нападать на монархию», — написал Джобсон.

«В этот момент у короля будет два варианта: смириться с расползающимся пятном на своем правлении или принять меры, чтобы ограничить его масштабы».

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