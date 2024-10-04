G7 слишком расходятся во мнениях по вопросу ослабления напряженности на Ближнем Востоке - экс-посол ЕС

Дипломатические усилия, которые приложили члены G7, не привели к конкретным результатам. Эту точку зрения высказал на полях встречи «Группы семи» бывший посол ЕС в Саудовской Аравии и странах Персидского залива Луиджи Нарбоне.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Несмотря на добрые намерения, дипломатических усилий на международном уровне для прекращения боевых действий недостаточно. По словам Луиджи Нарбоне, бывшего посла ЕС в Саудовской Аравии и странах Персидского залива, по этому вопросу между странами-членами есть разногласия.

ЕС не только не имеет единой позиции по этому вопросу, но и не имеет позиции, которая бы учитывала европейские интересы - сказал Нарбоне в интервью Euronews.

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Он также подчеркнул, что «более масштабная региональная война может иметь серьезные последствия для ЕС и Европейского континента».

По мнению Нарбоне, урегулирование кризиса имеет решающее значение для Европы.

Это напрямую связано с миграционными потоками, когда люди убегают из пострадавших от войны регионов - сказал экс-посол.

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