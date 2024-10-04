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G7 надто розходиться в думках щодо питання послаблення напруженості на Близькому Сході - експосол ЄС

Київ • УНН

 • 13633 перегляди

Колишній посол ЄС Луїджі Нарбоне заявив про відсутність єдиної позиції G7 щодо врегулювання кризи на Близькому Сході. Він наголосив на важливості вирішення конфлікту для Європи через можливі міграційні наслідки.

Дипломатичні зусилля, яких доклали члени G7, не привели до конкретних результатів. Цю точку зору висловив на полях зустрічі "Групи семи" колишній посол ЄС у Саудівській Аравії та країнах Перської затоки Луїджі Нарбоне.

Передає УНН із посиланням на Euronews.

Незважаючи на добрі наміри, дипломатичних зусиль на міжнародному рівні для припинення бойових дій недостатньо. За словами Луїджі Нарбоне, колишнього посла ЄС в Саудівській Аравії та країнах Перської затоки, з цього питання між країнами-членами є розбіжності.

ЄС не тільки не має єдиної позиції з цього питання, але й не має позиції, яка б враховувала європейські інтереси

- сказав Нарбоне в інтерв'ю Euronews.

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Він також наголосив, що "більш масштабна регіональна війна може мати серйозні наслідки для ЄС і Європейського континенту".

На думку Нарбоне, врегулювання кризи має вирішальне значення для Європи.

Це безпосередньо пов'язано з міграційними потоками, коли люди тікають з постраждалих від війни регіонів – сказав експосол.

"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликають громадян терміново покинути Ліван01.10.24, 16:31 • 15690 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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