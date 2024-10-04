G7 надто розходиться в думках щодо питання послаблення напруженості на Близькому Сході - експосол ЄС
Київ • УНН
Колишній посол ЄС Луїджі Нарбоне заявив про відсутність єдиної позиції G7 щодо врегулювання кризи на Близькому Сході. Він наголосив на важливості вирішення конфлікту для Європи через можливі міграційні наслідки.
Дипломатичні зусилля, яких доклали члени G7, не привели до конкретних результатів. Цю точку зору висловив на полях зустрічі "Групи семи" колишній посол ЄС у Саудівській Аравії та країнах Перської затоки Луїджі Нарбоне.
Передає УНН із посиланням на Euronews.
Незважаючи на добрі наміри, дипломатичних зусиль на міжнародному рівні для припинення бойових дій недостатньо. За словами Луїджі Нарбоне, колишнього посла ЄС в Саудівській Аравії та країнах Перської затоки, з цього питання між країнами-членами є розбіжності.
ЄС не тільки не має єдиної позиції з цього питання, але й не має позиції, яка б враховувала європейські інтереси
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Він також наголосив, що "більш масштабна регіональна війна може мати серйозні наслідки для ЄС і Європейського континенту".
На думку Нарбоне, врегулювання кризи має вирішальне значення для Європи.
Це безпосередньо пов'язано з міграційними потоками, коли люди тікають з постраждалих від війни регіонів – сказав експосол.
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