G7 готовит новые меры против теневого флота рф и соблюдения потолка цен на нефть: что известно об обходе санкций
Киев • УНН
Россия использует старые немаркированные танкеры для нелегальной транспортировки нефти в обход ограничений, а некоторые страны нарушают договоренность о потолке цен
Министры финансов стран G7 пообещали активизировать усилия, чтобы не позволить России избегать санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения. Пишет УНН со ссылкой на The Gurdian.
"Мы остаемся приверженными дальнейшим инициативам в ответ на нарушение ограничения цен на нефть", - говорится в заявлении группы после встречи в Вашингтоне.
Сами же дальнейшие шаги не были детально прописаны.
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Также в G7 заявили, что введут дополнительные меры для "увеличения расходов для России" за использование теневого флота для обхода санкций.
По информации чиновников, россия привлекает флот теневых танкеров, многие из которых являются старыми, немаркированными и в плохом техническом состоянии, чтобы обойти санкции путем перевозки нефти без надлежащего декларирования груза или маршрутов.
Некоторые танкеры осуществляют погрузку или перегрузку нефти в открытом море, чтобы избежать нежелательного внимания.
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США и ЕС наложили санкции на некоторые из этих кораблей и их владельцев, в частности на российскую государственную морскую компанию "Совкомфлот".
Кроме того, несмотря на достигнутые ранее на международном уровне договоренности, некоторые страны, как например Китай продолжают импортировать российскую сырую нефть не придерживаясь установленного потолка цен.
По данным Управления по контролю за иностранными активами США, которые также были озвучены на встрече представителей G7, российские финансовые учреждения создали сеть иностранных дочерних компаний, чтобы способствовать покупке или продаже санкционных товаров.
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Напомним
Великобритания ввела санкционные ограничения против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа.