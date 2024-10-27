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G7 готує нові заходи проти тіньового флоту рф та дотримання стелі цін на нафту: що відомо про обхід санкцій

Київ • УНН

 • 39018 перегляди

Росія використовує старі немарковані танкери для нелегального транспортування нафти в обхід обмежень, а деякі країни порушують домовленість про стелю цін

G7 готує нові заходи проти тіньового флоту рф та дотримання стелі цін на нафту: що відомо про обхід санкцій

Міністри фінансів країн G7 пообіцяли активізувати зусилля, аби не дозволити росії уникати санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення. Пише УНН з посиланням на The Gurdian. 

"Ми залишаємося відданими подальшим ініціативам у відповідь на порушення обмеження цін на нафту", - йдеться в заяві групи після зустрічі у Вашингтоні. 

Самі ж подальші кроки не були детально прописані.

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Також у G7 заявили, що запровадять додаткові заходи для "збільшення витрат для росії" за використання тіньового флоту для обходу санкцій. 

За інформацією посадовців, росія залучає флот тіньових танкерів, багато з яких є старими, немаркованими і в поганому технічному стані, щоб обійти санкції шляхом перевезення нафти без належного декларування вантажу чи маршрутів. 

Деякі танкери здійснюють завантаження або перевантаження нафти в відкритому морі, щоб уникнути небажаної уваги.

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США та ЄС наклали санкції на деякі з цих кораблів та їхніх власників, зокрема на російську державну морську компанію "Совкомфлот".

Крім того, попри досягнуті раніше на міжнародному рівні домовленості, деякі країни, як наприклад Китай продовжують імпортувати російську сиру нафту не дотримуючись встановленої стелі цін.

За даними Управління з контролю за іноземними активами США, які також були озвучені на зустрічі представників G7, російські фінансові установи створили мережу іноземних дочірніх компаній, щоб сприяти купівлі або продажу санкційних товарів.

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Нагадаємо 

Велика Британія запровадила санкційні обмеження проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для перевезення скрапленого природного газу. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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