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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Стеля цін на російську нафту: США залишили російським танкерам часову «шпаринку»

Стеля цін на російську нафту: США залишили російським танкерам часову «шпаринку»

Київ • УНН

 • 196960 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністерство фінансів Сполучених Штатів заявило, що судна, завантажені російською нафтою до 5 грудня і розвантажені до 19 січня 2023 року, не потраплять під дію стелі цін, яку раніше домовилися встановити Євросоюз та США. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Steet Journal.

Деталі

З 5 грудня США та їх союзники заборонять компаніям у своїх країнах надавати морські послуги для поставок російської нафти, якщо вона не продаватиметься нижче встановленої ціни. Але план зіткнувся із затримками, що створило невизначеність на нафтових ринках, пише WSJ. Трейдери, страхові компанії, банки та вантажовідправники вже обробляють російську нафту, яка має бути доставлена ​​в грудні. Це тому, що поставки з портів рф на Балтійському морі можуть зайняти від 45 до 60 днів, щоб досягти покупців в Азії.

Щоб заспокоїти учасників нафтового ринку, Міністерство фінансів США опублікувало нову інформацію, згідно з якою російська нафта, завантажена до 5 грудня та розвантажена в пунктах призначення до 19 січня 2023 року, буде звільнена від дії стелі цін. Поставки, завантажені 5 грудня або пізніше, як і раніше повинні продаватися за обмеженою ціною, щоб отримати доступ до західних послуг страхування, фінансування та доставки.

Нагадаємо

В понеділок, 31 жовтня, ціни на нафту впали на тлі очікувань, що видобуток в США може зрости, а також на тлі більш слабкого попиту Китаю.

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