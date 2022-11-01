Потолок цен на российскую нефть: США оставили российским танкерам временной «проход»

Детали

С 5 декабря США и их союзники запретят компаниям в своих странах предоставлять морские услуги для поставок российской нефти, если она не будет продаваться ниже установленной цены. Но план столкнулся с задержками, что создало неопределенность на нефтяных рынках, пишет WSJ. Трейдеры, страховые компании, банки и грузоотправители уже обрабатывают российскую нефть, которая должна быть доставлена в декабре. Все потому, что поставки из портов рф на Балтийском море могут занять от 45 до 60 дней, чтобы достичь покупателей в Азии.

Чтобы успокоить участников нефтяного рынка, Министерство финансов США опубликовало новую информацию, согласно которой российская нефть, загруженная до 5 декабря и разгруженная в пунктах назначения до 19 января 2023 года, будет освобождена от действия потолка цен. Поставки, загруженные 5 декабря или позже, по-прежнему должны продаваться по ограниченной цене, чтобы получить доступ к западным услугам страхования, финансирования и доставки.

Напомним

В понедельник, 31 октября, цены на нефть упали на фоне ожиданий, что добыча в США может вырасти, а также на фоне более слабого спроса Китая.