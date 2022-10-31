Нафта дешевшає через зростання видобутку в США та сумнівів у попиті з боку Китаю

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 11046 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 24871 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 54231 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 165741 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 139481 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 168781 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 193629 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224693 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 226087 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 459697 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 125764 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 116012 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 128851 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 44457 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 55407 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 165706 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 459684 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 412092 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 620771 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 744112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 25039 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 44457 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 103102 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 138099 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 221471 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Нафта дешевшає через зростання видобутку в США та сумнівів у попиті з боку Китаю

Нафта дешевшає через зростання видобутку в США та сумнівів у попиті з боку Китаю

Київ • УНН

 • 245704 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ціни на нафту впали в понеділок на тлі очікувань, що видобуток в США може зрости, а також на тлі більш слабкого попиту Китаю. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 94 центи, або 0,98%, до 94,83 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,37 долара до 86,53 долара за барель, втративши 1,6%.

Обидва зразки продемонстрували свій перший місячний приріст із травня.

Щомісячні урядові дані показали, що видобуток нафти в США у серпні зріс майже до 12 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19.

Президент США Джо Байден планує закликати нафтогазові компанії інвестувати частину свого рекордного прибутку у зниження витрат американських сімей, повідомив представник Білого дому.

За словами чиновника, Байден закликає Конгрес розглянути питання про те, щоб вимагати від нафтових компаній сплати податкових штрафів та інших обмежень. Раніше президент підштовхував нафтові компанії до збільшення видобутку, а не використання прибутку для викупу акцій і виплати дивідендів.

Адміністрація також покладається на вивільнення запасів зі стратегічних нафтових резервів (SPR), щоб полегшити кризу постачання. Минулого тижня із SPR було випущено близько 1,9 млн барелів у рамках плану уряду з випуску 180 млн барелів.

Тим часом заводська активність у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, несподівано впала в жовтні через послаблення світового попиту та суворі обмеження на виробництво через COVID-19.

Суворі обмеження COVID-19 у Китаї вдарили по економічній та діловій активності, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти до Китаю за перші три квартали року впав на 4,3% у річному обчисленні, що стало першим річним зниженням за період як мінімум з 2014 року.

Тим часом єврозона, ймовірно, увійде в рецесію, а її ділова активність у жовтні знизиться найшвидшим майже за два роки темпами, йдеться в огляді S&P Global.

Політики Європейського центрального банку підтримують плани щодо подальшого підвищення відсоткових ставок, навіть якщо це підштовхне блок до рецесії та викличе політичне невдоволення.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у понеділок підвищила свій прогноз середньострокового та довгострокового попиту на нафту та заявила, що для задоволення цього попиту необхідні інвестиції у розмірі 12,1 трлн доларів, незважаючи на енергетичний перехід.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,884.69