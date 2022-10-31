Нафта дешевшає через зростання видобутку в США та сумнівів у попиті з боку Китаю

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 94 центи, або 0,98%, до 94,83 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,37 долара до 86,53 долара за барель, втративши 1,6%.

Обидва зразки продемонстрували свій перший місячний приріст із травня.

Щомісячні урядові дані показали, що видобуток нафти в США у серпні зріс майже до 12 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19.

Президент США Джо Байден планує закликати нафтогазові компанії інвестувати частину свого рекордного прибутку у зниження витрат американських сімей, повідомив представник Білого дому.

За словами чиновника, Байден закликає Конгрес розглянути питання про те, щоб вимагати від нафтових компаній сплати податкових штрафів та інших обмежень. Раніше президент підштовхував нафтові компанії до збільшення видобутку, а не використання прибутку для викупу акцій і виплати дивідендів.

Адміністрація також покладається на вивільнення запасів зі стратегічних нафтових резервів (SPR), щоб полегшити кризу постачання. Минулого тижня із SPR було випущено близько 1,9 млн барелів у рамках плану уряду з випуску 180 млн барелів.

Тим часом заводська активність у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, несподівано впала в жовтні через послаблення світового попиту та суворі обмеження на виробництво через COVID-19.

Суворі обмеження COVID-19 у Китаї вдарили по економічній та діловій активності, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти до Китаю за перші три квартали року впав на 4,3% у річному обчисленні, що стало першим річним зниженням за період як мінімум з 2014 року.

Тим часом єврозона, ймовірно, увійде в рецесію, а її ділова активність у жовтні знизиться найшвидшим майже за два роки темпами, йдеться в огляді S&P Global.

Політики Європейського центрального банку підтримують плани щодо подальшого підвищення відсоткових ставок, навіть якщо це підштовхне блок до рецесії та викличе політичне невдоволення.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у понеділок підвищила свій прогноз середньострокового та довгострокового попиту на нафту та заявила, що для задоволення цього попиту необхідні інвестиції у розмірі 12,1 трлн доларів, незважаючи на енергетичний перехід.