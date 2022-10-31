Нефть дешевеет из-за роста добычи в США и сомнений в спросе со стороны Китая

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 94 цента, или 0,98%, до 94,83 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,37 доллара до 86,53 доллара за баррель, потеряв 1,6%.

Оба образца продемонстрировали свой первый месячный прирост с мая.

Ежемесячные правительственные данные показали, что добыча нефти в США в августе выросла почти до 12 миллионов баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19.

Президент США Джо Байден планирует призвать нефтегазовые компании инвестировать часть своей рекордной прибыли в снижение расходов американских семей, сообщил представитель Белого дома.

По словам чиновника, Байден призывает Конгресс рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать от нефтяных компаний уплаты налоговых штрафов и других ограничений. Ранее президент подталкивал нефтяные компании к увеличению добычи, а не использованию прибыли для выкупа акций и выплаты дивидендов.

Администрация также полагается на высвобождение запасов из стратегических нефтяных резервов (SPR), чтобы облегчить кризис снабжения. На прошлой неделе из SPR было выпущено около 1,9 млн баррелей в рамках плана правительства по выпуску 180 млн баррелей.

Между тем заводская активность в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, неожиданно упала в октябре из-за ослабления мирового спроса и строгих ограничений на производство из-за COVID-19.

Строгие ограничения COVID-19 в Китае ударили по экономической и деловой активности, сократив спрос на нефть. Импорт сырой нефти в Китай за первые три квартала года упал на 4,3% в годовом исчислении, что стало первым годовым снижением за период как минимум с 2014 года.

Тем временем еврозона, вероятно, войдет в рецессию, а ее деловая активность в октябре снизится самыми быстрыми почти за два года темпами, говорится в обзоре S&P Global.

Политики Европейского центрального банка поддерживают планы по дальнейшему повышению процентных ставок, даже если это подтолкнет блок к рецессии и вызовет политическое недовольство.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник повысила свой прогноз среднесрочного и долгосрочного спроса на нефть и заявила, что для удовлетворения этого спроса необходимы инвестиции в размере 12,1 трлн долларов, несмотря на энергетический переход.