Обсяги постачання нафти з росії морем зросли до найвищого рівня з червня - Bloomberg
Київ • УНН
Обсяги поставок нафти з росії зросли до 3,47 млн барелів на день, досягнувши найвищого рівня з кінця червня.
Обсяги поставок нафти з росії зростали 4 тижні підряд і досягли найвищого рівня з кінця червня, на тлі того, як сезонне технічне обслуговування має знизити переробку на НПЗ до найнижчого рівня за більш ніж два роки, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Середній обсяг поставок за чотири тижні зріс на 140 000 барелів на день за тиждень до 20 жовтня і досяг 3,47 млн. Переробка нафти, швидше за все, впаде до найнижчого рівня з травня 2022 року, що дозволить експортувати більше сирої нафти, зазначає видання.
Експорт до Азії, включаючи барелі, що прямують до Суецького каналу, які, швидше за все, опиняться в Індії, досягли найвищого рівня за понад п'ять місяців, що, як повідомляється, стало рушійною силою загального зростання. У цей регіон вирушає близько 95% сирої нафти морем з росії, причому майже вся вона прямує до Індії та Китаю, пише видання.
Зростання призвело до того, що валова вартість російського експорту зросла до 1,59 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 20 жовтня з 1,52 млрд доларів за чотири тижні до 13 жовтня. Це найвищий показник із середини серпня, зазначає видання.
Як зазначає видання, санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, стали менш ефективними в останні місяці, і близько третини з тих, що були до останнього доповнення Великої Британії, тепер знову діють. Більшість із тих, що були введені в дію, як зазначено, були санкціоновані Великою Британією.
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За даними відстеження суден і згідно зі звітами портових агентів, за тиждень по 20 жовтня 32 танкери завантажили 24,21 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із 23,14 млн барелів на 31 судні за попередній тиждень. Це, як повідомляється, збільшило середні потоки за 4 тижні до 3,47 млн барелів на день, що на 142 000 більше, ніж попереднього тижня.
Доповнення
Протягом перших чотирьох тижнів після того, як на початку грудня 2022 року набула чинності стеля цін країн "Групи семи" на експорт російської нафти, вартість морських поставок впала до мінімуму 930 мільйонів доларів на тиждень, але, як пише видання, невдовзі відновилася.