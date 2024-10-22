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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Объемы поставок нефти из россии морем выросли до самого высокого уровня с июня - Bloomberg

Объемы поставок нефти из россии морем выросли до самого высокого уровня с июня - Bloomberg

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:56  •  8092 просмотра

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Объемы поставок нефти из России выросли до 3,47 млн баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с конца июня.

Объемы поставок нефти из россии росли 4 недели подряд и достигли самого высокого уровня с конца июня, на фоне того, как сезонное техническое обслуживание должно снизить переработку на НПЗ до самого низкого уровня за более чем два года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Средний объем поставок за четыре недели вырос на 140 000 баррелей в день за неделю до 20 октября и достиг 3,47 млн. Переработка нефти, скорее всего, упадет до самого низкого уровня с мая 2022 года, что позволит экспортировать больше сырой нефти, отмечает издание.

Экспорт в Азию, включая баррели, направляющиеся к Суэцкому каналу, которые, скорее всего, окажутся в Индии, достигли самого высокого уровня за более чем пять месяцев, что, как сообщается, стало движущей силой общего роста. В этот регион отправляется около 95% сырой нефти по морю из россии, причем почти вся она направляется в Индию и Китай, пишет издание.

Рост привел к тому, что валовая стоимость российского экспорта выросла до 1,59 млрд долларов в неделю за 28 дней до 20 октября с 1,52 млрд долларов за четыре недели до 13 октября. Это самый высокий показатель с середины августа, отмечает издание.

Как отмечает издание, санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, стали менее эффективными в последние месяцы, и около трети из тех, что были до последнего дополнения Великобритании, теперь снова действуют. Большинство из тех, что были введены в действие, как указано, были санкционированы Великобританией.

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По данным отслеживания судов и согласно отчетам портовых агентов, за неделю по 20 октября 32 танкера загрузили 24,21 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с 23,14 млн баррелей на 31 судне за предыдущую неделю. Это, как сообщается, увеличило средние потоки за 4 недели до 3,47 млн баррелей в день, что на 142 000 больше, чем на предыдущей неделе.

Дополнение

В течение первых четырех недель после того, как в начале декабря 2022 года вступил в силу потолок цен стран "Группы семи" на экспорт российской нефти, стоимость морских поставок упала до минимума 930 миллионов долларов в неделю, но, как пишет издание, вскоре восстановилась.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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