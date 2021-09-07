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ФСБ РФ утверждает, что украинская разведка "подорвала газопровод" в оккупированном Крыму

ФСБ РФ утверждает, что украинская разведка "подорвала газопровод" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 25737 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Подрыв газопровода в оккупированном РФ крымском селе Перевальное в августе текущего года якобы “организовало подразделение” Главного управления разведки (ГУР) Украины в Херсоне, санкционировал диверсию начальник ГУР Кирилл Буданов, утверждают в ФСБ России, пишет УНН.

Детали

По мнению ФСБ РФ, в июне по указанию одного из руководителей “Меджлиса” исполнители выезжали в Украину, где их обучили “взрывному делу”, само взрывное устройство якобы доставили в оккупированный Крым в июле, а акцию планировалось провести к Дню независимости Украины. За совершение диверсии им должны были заплатить около 2 тысяч долларов.

“Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой „Таврия“ при участии запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“ („Меджлис“)”, — утверждает ФСБ.

4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей оккупированного Москвой Крыма — зампредседателя “Меджлиса” Наримана Джелялова и якобы “исполнителей диверсии” Асана и Азиза Ахтемовых.

ФСБ заявила, что диверсию якобы санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а организатором был Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, “сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года”. Также в числе организаторов Москва называет — сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы “Таврия” Виктора Зелинского. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

5 сентября “Киевский районный суд” оккупированного Симферополя отправил в СИЗО Наримана Джелялова, а также Азиза и Асана Ахтемовых на два месяца. Они подозреваются в диверсии и пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Ранее

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила протест из-за незаконного ареста украинских граждан во временно оккупированном Крыму — первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых и призвала ООН остановить беспредел.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымской платформы”.

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