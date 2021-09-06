Омбудсмен висловила протест через арешт Джелялова та ще чотирьох затриманих: закликала ООН зупинити свавілля

Цитата

“Висловлюю рішучий протест у зв’язку з незаконними арештами українських громадянам в тимчасово окупованому Криму” — сказано у повідомленні.

Деталі

За словами Денісової, затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України. Також Денісова пише: “Вимагаю від Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити заходів щодо додержання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові”.

Контекст

Як відомо, на 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” арештував Нарімана Джеляла — першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ — “диверсія”) Всі троє наразі утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя.

Рішенням “Київського районного суду Сімферополя” Шевкету Усеїнову та Ельдару Одаманову було винесено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном 14 та 15 діб, відповідно, за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 КоАП Росії (“непокора працівникам поліції”). Як повідомлялося, вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.