Суд в окупованому Криму відправив Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття першого заступника голови Медждлісу Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.

Цитата

"Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року - на період "слідства", - написав Чубаров.

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Що було раніше

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.

Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.

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