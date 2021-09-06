Суд в окупованому Криму відправив Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття першого заступника голови Медждлісу Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
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"Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року - на період "слідства", - написав Чубаров.
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Що було раніше
Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.
Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.
У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.